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أسود فاتن الحلو في “الفرنجة”

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أسود فاتن الحلو في “الفرنجة” أسود فاتن الحلو في “الفرنجة”

صورة لفاتن الحلوه

أكدت فاتن الحلو مروضة الأسود المصرية اعتزازها بمصريتها وانتمائها لمصر، وقالت خلال الحلقة الثانية من برنامج “الفرنجة” الذى يعرض على قناة “النهار” أنها تعشق الأسود ولا تستطيع أن تشاهد أي أسد و تتركه دون تدريبه، وقالت إنها زارت أغلب دول العالم لعرض استعراضات السيرك.

وأوضحت مروضة الأسود أن اسم الحلو معروف في كل دول العالم، وبالرغم من ذلك تم توقيفها في مطار هولندا لمدة 4 ساعات، حتى إنها أوشكت على الانهيار، وتم حل الموقف بعد أن أوضحت لهم إنها قادمة من أجل تصوير حلقة لبرنامج من تقديم أشهر نجوم فى ، وهنا ضحك شيكو وأحمد فهمى وهشام ماجد مقدمى الذى سألها عن أسمائهم ولكن لم تعرفها بدقة.

وأكدت الحلو انها تضطر لاخد صغار الأسود معها فى البيت وهذا يعرضها لمواقف صعبة منها ان الجيران لا يزورها بسبب هذا.

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