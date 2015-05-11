حبس ممثل وممثلة وفتاتين 4 أيام فى اتهامهم بتكوين شبكة دعارة

أمر هيثم مشهور وكيل نيابة قسم أول مدينة نصر - برئاسة المستشار أحمد شرب - بحبس أفراد شبكة دعارة، منهم ممثل ومصور سينمائى بعد ضبطهم داخل شقة فى مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى داهمت وكر دعارة فى شقة، وضبطت ممثلا ومصورا وبصحبتهما 3 سيدات وراغب متعة وذلك بعد أن وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة تفيد بأن شخصا يعمل فى مجال السينما يسهل ويستغل الساقطات.

بعد إجراء التحريات السرية والتأكد من صحة الواقعة بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات، تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد طاهر بالاشتراك مع العقيد عصام أبو عرب والمقدم تامر فاروق والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف من ضبط "أحمد.أ" ممثل ومصور سينمائى، و"غادة.ع" ممثلة "وموديلز" فى وضع التلبس أثناء ممارسة الجنس الحرام مع تاجر تحف مقابل 2500 جنيه، وفتاتين إحداهما زوجة مدير إضاءة والثانية مطلقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم، وأضافوا: "نعمل إيه السوق مضروب فى الفن"، وأنهم اتجهوا إلى ذلك بسبب الحاجة للمادة كما تم التحفظ على مبالغ مالية وهواتف محمولة ومنشطات وأدوات جنسية وجهاز لاب توب والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين".