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التربية والتعليم: طالب ثانوى أشعل النيران بكنترول مدرسة بالسويس

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التربية والتعليم: طالب ثانوى أشعل النيران بكنترول مدرسة بالسويس التربية والتعليم: طالب ثانوى أشعل النيران بكنترول مدرسة بالسويس
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى كنترول مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، بعد أن أشعل طالب بالصف الثانى الثانوى النيران فى حجرة الكنترول، وتسببت فى حريق 5 أجهزة كمبيوتر.

قالت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها اليوم الاثنين، إن الطالب تم التحفظ عليه، وأدى الامتحان داخل لجنة خاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1375 إدارى السويس، وإحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها.
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