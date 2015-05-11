عطور بولغري جواهر من الشرق

بولغري درة الشرق

درب الجواهر

منذ قديم الزمان، نُسجت الجواهر والعطور في قصص الحب الخالدة. وتستمر الرحلة على درب جواهر بولغري مع درة الشرق، لتعبر الصحارى وتهتدي بالنجوم في ترحالها من واحة إلى واحة... عبر ممرات سرية.

شقتها في البداية قوافل الجمال في الرمال. وارتحلت بولغري في الممالك المهيبة في شبه الجزيرة العربية، مهد ولادة عالم العطور، لتكتشف درة الشرق.

وهي مجموعة هدايا مؤلفة من ثلاثة عطور جديدة Eaux de Parfum مستوحاة من صفات أعرق الأحجار الكريمة التي اشتهرت بها شبه الجزيرة العربية.

صمَّمت خبيرة العطور دانييلا أندريه ثلاثة عطور فائقة الروعة مستوحاة من الثالوث السحري لكل حجر كريم: اللون، والضوء، والشغف.

التصميم

صممت بولغري ثلاث زجاجات فاخرة وحديثة تشــد الناظر على الفور، وهي مستوحاة من الجرار الرومانية العريقة المستخدمة لحفظ المواد الثمينة كالزيت، والجواهر، والحرير، والعطور، والتوابل.

ويتم عرض كل حجر كريم ثمين في زجاجة درة الشرق المتلألئة، مع السدادة المزخرفة الآسرة، المستوحاة من التشكيلة الساحرة المتقنة لمجموعة بولغري المرصعة بالمجوهرات INTARSIO BVLGARI.

التوباز الملكي IMPERIAL TOPAZ

الحجر الكريم الذي يضاهي بريقه الذهبي أشعة الشمس

العـقيــق CARNELIAN

لونه الأحمر الوهاج يرمز إلى الثراء والصفاء

اللازورد LAPIS LAZULI

لونه الأزرق الغامق الأخاذ يدل على الفخامة والعمق الروحي

ZAHIRA زهيــــرة

زهرة من الشمس تمزج دفء الصحراء المتوهج مع أريج البلسم العطري الفريد المبهج.

زهرة-يلانغ المشعة Radiant Ylang-Ylang

عطر زيت الراتنغ المبهج Voluptuous Benzoin Resinoid

زهيــرة

رحلة عبر الصحارى الذهبية الحارة في شبه الجزيرة العربية، مستوحاة من التوباز الملكي، الذي يبقي لهب

الشغف مشتعلاً. زهيرة، اسم مشتق من اللغة العربية ويعني "مشرقة ومضيئة"، وهي صفات التوهج الذهبي للتوباز الملكي الذي ينافس أشعة الشمس.

SELIMA سليمى

كمية وافرة من التوابل المغرية ملفوفة في حبات تمر محلاة ذات متعة لا تقاوم.

زعفران زهري Saffron Rose

متعة التمــر Date Delight

سليمى

رحلة عبر العالم المترف في شبه الجزيرة العربية مستوحاة من العقيق المقدس، رمز الصفاء والثراء.

اسم سليمى مشتق من اللغة العربية ويعني "الصفاء والهدوء"؛ لتحتفل بالطاقة المهدئة للعقيق الساحر.

LAZULIA لازوليا

لازوليا اسم مشتق من اللغة العربية ويعني "الأزرق الغامق"، ويضفي مهابة لون البحار العميقة مع بقع ذهبية

على هذا الحجر الكريم السماوي. عطر بخور غريب.. عطر العود اللازوردي الملكي.

روائح البخور الفخم وأبخرة العود الملكي التي تنفذ إلى الأعماق.

تشع مثل السماء الساحرة المتلألئة بالنجوم.

رحلة عبر قصص ألف ليلة وليلة

مستوحاة من اللازورد، الحجر الكريم المرتبط بالأبهة والنقاء والروحي.

المجموعة

مجموعة الدرة ترجمات معطرة للأحجار الكريمة النقية التي تلهم جميع إبداعات مجوهرات بولغري. توقظ المشاعر وتبرز الأنوثة في جميع وجوهها، وتكشف، في كل امرأة، رغباتها وشخصيتها وجمالها الفريد.

زهيــــرة

رحلة ملحمية بعواطف ملتهبة مضاءة بإشعاع منطلق من قبلة ثغر الشمس لحجر التوباز الملكي.

سليمى

العطر الفاخر لشبه الجزرة العربية الخصبة، يلهب المشاعر بفخامته مثل العقيق اللماع.

لازوليا

عطر متلألئ مثل نجوم الصحراء، يعلو ويهبط في مد وجزر في سماوات فسيحة بمنتصف الليل

من اللازورد الأشد زرقة.

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الصفات والمزايا والفوائد

زهيرة

صفات *: يمثل عطر زهيرة ترجمة لحجر توباز الملكي، الذي يضاهي توهجه الذهبي أشعة الشمس.

مزايا *: ماء العطر اللماع مع طاقة مشعة، زهيرة مشبعة بالطاقة الشمسية في حجر توباز الملكي.

فوائد *: زهيرة تمنح الثقة والكاريزما، وتأخذ المرأة المعطرة بها في رحلة منعشة عبر الشمس والرمال في شبه الجزيرة العربية.

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الصفات والمزايا والفوائد

سليمى

صفات *: سليمى تستمد إلهامها من حجر العقيق المقدس، رمز الصفاء والثراء.

مزايا *: رذاذ العطر الملطِّف مع الطاقة الحمراء اللذيذة، سليمى تتميز بالقوى الحارسة المقدسة لحجر العقيق.

فوائد *: سليمى مرتبطة بالثراء والرخاء، وهي تحيط كل امرأة تحمل أريجها بالإبداع والحيوية وحب الحياة.

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الصفات والمزايا والفوائد

لازوليا

صفات *: لازوليا تُظهر صورة السماء المتلألئة بالنجوم مثل اللازورد، الحجر الكريم المرتبط بالأبهة والصفاء الروحي.

مزايا *: لازوليا تضاهي تألق نجوم الصحراء، وتعلو وتهبط في السماوات الفسيحة بمنتصف الليل مع اللازورد الأشد زرقة.

فوائد *: لازوليا تنقل المرأة التي تتعطر بها في رحلة عجيبة عبر القصص الخيالية المفعمة بالشغف في قصص ألف ليلة وليلة.