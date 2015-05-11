ثورة جماليّة لبشرتك من Guerlain

التلوّث، التدخين، التوتّر... تخضع البشرة كلّ يوم لمجموعة من الاعتداءات الخارجية التي تؤدي إلى جفافها واختناق الخلايا. فيختفي إشراقها ويُصبح لونها ضبابيّاً.

يكشف مركز أبحاث "جيرلان" Guerlain Research عن ارتباط مستويات متعددة من البشرة في الحصول على بشرة تتألّق بإشراق طبيعي: على السطح مع التفاعل بين الضوء وبنية البشرة، لكن أيضاً في قلب الخلايا مع تفاعل الضوء نفسه مع حاملات اللون التي تلتقط الضوء الطبيعي.

يُعيد مستحضر "ميتيوريت أكسيجن كار" MÉTÉORITES OXYGEN CARE إحياء التألّق على السطح وفي قلب البشرة بفضل مركّب O2 LIGHT COMPLEX وتقنيّة "ميتيوريت" MÉTÉORITES.

التأثير في عمق البشرة...

إنّ البشرة المشرقة والحيويّة والمفعمة بالنشاط التي تبدو وكأنّها متشرّبة بالضوء هي بشرة يمكنها التنفّس. ويقوم مركز أبحاث "جيرلان" Guerlain Research بمنح الخلايا نفحة جديدة من الحياة مع مركّبO2 Light :

1/ تعزيز نقل الأكسيجين:

يقوم مستخلص الحرف بزيادة مستويات السيتوغلوبين.

إنّ هذه البروتينات المتواجدة بشكلٍ طبيعيّ في البشرة مسؤولة عن نقل الأكسيجين من خليّة إلى أخرى. وتقوم التعديات اليوميّة بإتلافها فيقلّ عددها ممّا يمنع البشرة من "التنفّس". خلال 48 ساعة فقط، يقوم مستخلص الحرف بزيادة إنتاج السيتوغلوبين بنسبة 56%*. فيُمكن للخلايا التي يُعاد إمدادها بالأكسجين أن تتنفّس، كما تمتلئ بالطاقة المتجددة.

2/ تعزيز شبكة التوزيع:

يقوم مستخلص السفندر المدبب Ruscus Aculeatus بتعزيز بُنى الأوعية الدموية الميكروية.

لا فائدة لامتلاك مزوّدات جيدة للأكسيجين إذا كانت حركتها معرقلة. يحافظ مستخلص السفندر المدبب Ruscus Aculeatus على شبكة الأوعية الدموية الميكروية* لتوزيع/تخصيص أقصى من الأكسيجين في أنسجة البشرة.

تركيبة سحريّة

سائل أبيض، ناصع ووافر ونضر ورقيق...يكشف عن كَونه مليئاً بالمفاجآت. خفيف للغاية وحريري النعومة، إنه يُضيء عند الاتصال بالبشرة!

مستوحاة من لآلئ "ميتيوريت" Météorites، تتحوّل تركيبته المتغيّرة تحت الأصابع لتنتقل من اللون الأبيض الأكثر نقاءً إلى لون زهريّ لؤلؤي. وخلال الوقت اللازم لتدليكه حتّى تتشرّبه البشرة بالكامل، يروي ظمأ البشرة لتأمين موجة فعالة من الانتعاش.

يختفي خلال لحظة فلا يترك شيئاً خلفه سوى هذا التألّق الصافي وعطر البنفسج الأسطوري.

ويعود الضوء ليسطع!

مرطّبة وممتلئة ومرتاحة، تصبح البشرة شديدة النعومة. مخمليّة ومُفعمة بالراحة، إنها تتألّق جمالاً. ويضيء لون البشرة فوراً مع تألّق صحيّ رائع...

إنّه إشراقٌ يدوم! يوماً بعد يوم، يصبح ملمس البشرة نقيّاً كما تشتدّ المسام. وتتجدّد البشرة المتشرّبة بالضوء وتستعيد نشاطها.