أقلام سحرية للحواجب والعيون من Bobbi Brown

تقدم بوبي قلم الحواجب الأول على الإطلاق في طول مدة الثبات، Perfectly Defined Long-Wear Brow Pencil حيث يطرح تركيبة مبتكرة، قوة ثبات تدوم 16 ساعة، وتصميم مريح ذو جهتين. إنه الأداة المثالية السهلة لدى بوبي، والمنحى الطبيعي لمظهر الحواجب المرغوب المحدد لهذا الموسم. لإتمام الحواجب المحددة، تقوم بوبي بتوسيع مجموعة التدرجات اللونية من Long-Wear Cream Shadow Stick المفضل لديها مع 8 ألوان جديدة. سريع وسهل الاستخدام، هذه التركيبات التي تدوم طويلاً تنساب بسهولة وتدوم طوال اليوم – لمسات التعديل غير مطلوبة. في الوقت المناسب فحسب لزخات مطر الربيع وموجات الصيف الحارة، مجموعة Long-Wear تسهل عملية الانتقال بين الفصول بشكل جميل.

Perfectly Defined Long-Wear Brow Pencil

قلم الحواجب هذا يمنح تحديداً فائق الدقة وثباتاً يدوم 16 ساعة. مزيج خاص من الشموع والمطريات تمنح تركيبة كريمية متفردة تذوب بسلاسة على البشرة ويتم تطبيقها دون السحب أو الجفاف. قاعدة المنتج الشمعية تساعد على تأمين 16 ساعة من الثبات مع مقاومة الماء والتعرق والرطوبة وعدم التلطخ أو الزوال.

الحواجب تبدو دائماً منتعشة ومصقولة. الرأس المائل المتفرد يقدم تنوعاً في التطبيق – تستخدم الحافة المسطحة لمظهر أنعم أو الرأس المدبب لحواجب أكثر تحديداً. الفرشاة المرفقة تنعم اللون لمظهر طبيعي أكثر، مع الحرص على تمشيط شعر الحواجب بشكل جيد.

الألوان: Blonde، Mahogany، Grey، Wheat، Espresso، Taupe، Saddle، Rich Brown

طريقة الاستخدام:

يستخدم الجانب المسطح للقلم لتنسيق بداية الحاجب والرأس المدبب لتحديد حواف الحاجب. لحواجب ممتلئة بتأثير درامي، يستخدم الرأس المدبب لتحديد طول الحاجب بأكمله. الفرشاة المرفقة يمكن استخدامها لاحقاً لمزج اللون وتنسيق الحواجب.

ألوان جديدة

Long-Wear Cream Shadow Stick

يتوفر الآن بثمانية ألوان جديدة – أوسع مجموعة من التدرجات اللونية في الفئة. نسخة بوبي القابلة للحمل من Long-Wear Cream Shadow الأصلي، هذه التركيبة تجمع مزيجاً فريداً من الزيوت، الشموع وعناصر تشكيل الغشاء لتقديم هذه التركيبة المقاومة للماء التي تدوم لمدة 8 ساعات. مطريات غنية باللون تمنح صبغيات مركزة بتمريرة سهلة واحدة دون التقشر أو التكتل. فيتامين C و E يحميا منطقة العين الرقيقة بينما تساعد منعمات البشرة على ابتكار ملمس صقيل، مريح وخفيف غير دهني أو دبق.

ألوان جديدة: Pink Sparkle، Heather Steel، Rich Caviar، Taupe، Dusty Mauve، Goldstone، Soft Peach

طريقة الاستخدام: يتم تمريره على جفن العين، ثم المزج بالأصابع. وفقاً للون يستخدم هذا المنتج كظلال أو كخط متلطخ.