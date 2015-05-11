محافظ كفر الشيخ: تشكيل وحدة تنمية اقتصادية محلية للنهوض بالمشروعات التنموية

قرر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ تشكيل وحدة التنمية الاقتصادية المحلية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لتكون أمانة فنية وتنسيقية لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.>وأكد المحافظ أن الوحدة تتولى إعداد الدراسات والأبحاث الفنية والتنسيقات اللازمة لإعداد إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة للتعمق فى فهم الاقتصاد المحلى من خلال مناقشة وتقييم الاقتصاد المحلى بمحافظة كفر الشيخ وتحديد أولويات المشروعات لخدمة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية وتعبئة الموارد لدعم وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية التى تتضمن المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وتداول المعلومات والبيانات على المستوى المحلى التى تساعد على تحفيز وتهيئة بيئة مناخ الأعمال .

وتتولى الوحدة ما يسند إليها من مهام من وحدة تطوير الإدارة المحلية فيما يخص مجالات تطوير الإدارة المحلية من حيث بناء القدرات وتطوير نظم المعلومات والمتابعة والتقييم والرصد .

>وأضاف المحافظ أن الوحدة تتشكل من الدكتورة حنان محمد فؤاد والدكتور محمد حامد محمد الوحش والدكتور محمد رشاد والدكتور أمجد فتحى رجب ورمضان جابر .