بالصور.. محافظ الأقصر يبحث ضبط الأسعار بالأسواق مع تجار الجملة

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع تجار أسواق الجملة، بحضور وكيل وزارة التموين ورؤساء مراكز إسنا وأرمنت والقرنة والطود والأقصر، ونقابة السوق، لبحث ضبط أسعار بيع الخضراوات والفاكهة بالأسواق.

وناقش محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، وضع التسعيرة الاسترشادية للخضراوات والفاكهة، بناء على شكوى المواطنين من غلاء الأسعار، وضرورة شن حملات تموينية مستمرة لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، ووجه وكيل وزارة التموين بالأقصر بمخاطبة الوزارة لزيادة حصة الزيت الشهرية، موضحًا ضرورة توفير كميات من اللحوم البلدية استعدادًا لشهر رمضان.



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اجتماع محافظ الأقصر مع تجار أسواق الجملة



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المحافظ يناقش احتياجات السوق مع تجار الجملة



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المحافظ يطالب بتوفير اللحوم البلدى استعدادًا لرمضان



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وكيل التموين يخاطب الوزارة لزياة حصة الزيت الشهرية