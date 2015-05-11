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حملة لحصر التكاتك ببلطيم كفر الشيخ لترخيصها بهدف الحد من الجريمة

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حملة لحصر التكاتك ببلطيم كفر الشيخ لترخيصها بهدف الحد من الجريمة حملة لحصر التكاتك ببلطيم كفر الشيخ لترخيصها بهدف الحد من الجريمة
شهدت مدينة بلطيم أول حملة من نوعها بمحافظة كفر الشيخ يقوم بها رئيس مدينة لحصر التكاتك فى المدينة لترخيصها وترقيمها وإنشاء قاعدة بيانات لكل توك توك للحد من الجريمة.

نظم رئيس مجلس ومدينة بلطيم سمير غباشىى حملة لحصر التوك توك فى بلطيم لترخيصه وترقيمه للتعرف على هوية السائق للحد من الجريمة.

كما قرر رئيس المدينة عمل ملفات لكل توك توك يتضمن اسم السائق، سنه، وعنوانه، رقم التوك توك ويوضع عليه، رقم محمول السائق، وإنشاء خط ساخن للاتصال وتلقى الشكاوى عبر الوحدة المحلية للمدينة.

وقال ناصر القادوم عضو حملة صوت الحق ببلطيم: طالبنا مرور كفر الشيخ برئاسة العميد أشرف عبيد بالتعاون مع رئيس مركز ومدينة بلطيم من أجل ترخيص التكاتك بالمدينة للحد من الجريمة وللأسف لم نجد أى تعاون مع مرور كفر الشيخ بهذا الصدد.

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مصر 365