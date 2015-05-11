محافظ أسيوط يتفقد وحدتين صحيتين ويزور منزل جمال عبد الناصر

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أهمية تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع مراكز وقرى المحافظة موضحًا أنه يتابع مع كافة رؤساء المراكز والأحياء ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى شملت عددا من قرى مركزى الفتح وأبنوب، رافقه خلالها بدرى محمد بدرى رئيس مركز الفتح، وهاشم رئيس مركز أبنوب والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة، وصالح عبد الله وكيل وزارة التموين.

وتفقد المحافظ ومرافقوه؛ الوحدة الصحية بقرية بنى مر والوحدة الصحية بعرب العطيات البحرية بمركز أبنوب واطمأن على توافر الأدوية والأمصال المختلفة، وحصر الاحتياجات الفعلية لتوفير احتياطى لها داخل صيدلية الوحدة الصحية لمدة شهرين على الأقل موجهًا بالاهتمام وتنشيط مشروع تنظيم الأسرة للوصول للأهداف المحددة والمطلوب تحقيقها.

وشدد "الدسوقى" على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى بتعقيم الأجهزة المستخدمة فى الوحدات الصحية خاصة داخل العيادات وتنظيف سرائر المرضى وعيادة الأسنان ودورات المياه.

كما تفقد المحافظ الملاعب والمكتبة والمخازن بمركزى شباب بنى مر وعرب العطيات البحرية مشددًا على سرعة الانتهاء من استكمال إنشاء السور الفاصل بين الملعب الرئيسى لمركز شباب بنى مر والوحدات السكنية المجاورة، وتشغيل كافة الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها داخل تلك المراكز .

ووجه المحافظ بالاستماع لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم لتنمية القرى والمراكز المختلفة مشددًا على إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة للمواطن يستفيد منها الجميع .

وقام بشرح مبادرة "مشروعك" للمواطنين وكيفية الاستفادة منها فى تشغيل الشباب موضحًا أنه تم فتح منافذ للمبادرة بكافة مراكز المحافظة يتواجد بها مندوب من البنك لصرف القروض وتنفيذ المشروعات المقترحة من الشباب.

فيما استمع "الدسوقى" إلى شكاوى وطلبات المواطنين خلال جولته وأصدر تعليمات فورية بالنظر فى هذه الشكاوى والتعامل الفورى معها، وقرر صرف عدد من الإعانات المالية للمرضى والمعاقين.

كما زار المحافظ منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر واستمع لقصص زيارة عبد الناصر والضباط الأحرار لأسيوط موضحًا أنه فخر للمحافظة أن تكون قد أنجبت رئيسًا وزعيمًا للأمة.



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محافظ أسيوط يستمع لشكاوى المواطنين فى عرب العطيات



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خلال تفقد المحافظ لأحد مراكز الشباب