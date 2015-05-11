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بالصور.. ورشة لتسويق مصر والأقصر عبر سلسة مقالات بهولندا

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نظم وفد صحفى هولندى الجنسية ورشة عمل، حضرها محمد بدر محافظ الأقصر، وذلك بغرض تعزيز السياحة الثقافية بمصر، والتى كانت بعنوان"press trip "، وتهدف لتسويق عامة والأقصر خاصة.
>ورشة لصحفيين هولنديين بالأقصر -اليوم السابع -5 -2015
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ورشة لصحفيين هولنديين بالأقصر

وقضى الوفد الصحفى الهولندى 6 أيام بين القاهرة والأقصر وأسوان، وزار خلالها المعالم الأثرية بتلك المحافظات، ومن المقرر أن تنشر مقالات مسلسلة عن مصر فى الوسائل الإعلامية المختلفة التى يمثلونها للمساهمة منهم فى عودة السياحة لمصر، مشددًا على أن المحافظة آمنة تمامًا، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال السائحين يوميًا.

حضر الورشة ممثلو قطاعات السياحة والآثار والفنادق وممثلو النقابة الفرعية للمرشدين السياحين، وغرفة شركات السياحة والفنادق، وشرطة السياحة، وإدارات التنشيط السياحى والعلاقات الخارجية.

محافظ الأقصر يحضر ورشة عمل مع صحفيين هولنديين -اليوم السابع -5 -2015
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محافظ الأقصر يحضر ورشة عمل مع صحفيين هولنديين

جانب من الورشة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الورشة


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مصر 365

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