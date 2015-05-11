للمرة الأولى.. "المسيرى" يعقد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بمنطقة خورشيد

للمرة الأولى، عقد محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، الاجتماع التنفيذى للمحافظة، بمنطقة خورشد شرق الإسكندرية، بحضور الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، ورؤساء الأحياء، ومديرى المديريات المختلفة.

وقال المسيرى، إن هذا النظام سيكون متبعًا خلال الفترة المقبلة، وسيتم عقد الاجتماع فى المناطق العشوائية للاستماع إلى شكاوى المواطنين وبحثها.

وعلى هامش الاجتماع، اشتكى عدد من المواطنين من عدم وجود شبكة صرف صحى، وعدم رفع القمامة وسوء أحوال شبكة الكهرباء.

وعلق اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى، أن هناك عملية إحلال وتجديد لشبكة الصرف، موضحًا أن الصرف الصحى فى منطقة خورشد سيتم إعادة تطويره قريبًا، وأن هذا مدرج على الخطة الاستثمارية 2015 ـ 2016 .

من جانبه، قال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، إنه تم تنظيم قافلة طبية بالمنطقة الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أنه بناء على توجيهات المحافظ فسوف يتم حل مشاكل المنطقة بالكامل وليس قافلة ليوم واحد فقط، وعليه تم إطلاق تقليد جديد لانعقاد مجلس تنفيذى المحافظة فى كل مرة فى منطقة مختلفة لبحث المشاكل العامة التى تعانى منها المنطقة.

وأكد مسؤل شركة الكهرباء أن هناك أعمال صيانة لشبكة الكهرباء ستتم قريبًا فى المنطقة، بالتزامن مع البدء فى تجديد وإحلال أعمدة الإضاءة بدءا من غد حرصا على رفع المعاناة عن المواطنين وإدخال شبكة الكهرباء للعزب المحرومة بالمنطقة خلال 3 أشهر.

وحول مشاكل الرصف أشار المهندس محمد السيد مدير مديرية الطرق والكبارى، إلى أنه سيتم استكمال باقى الطرق حيث يتم حاليًا تنفيذ خطة للرصف.

وردًا على شكاوى المواطنين وافق المحافظ على تخصيص 7 ملايين جنيه لرصف الطريق الموصل إلى عزبة الشيخ و خورشيد القبلية.