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بالصور.. بلاغات ضد مرتكب "مذبحة كلاب إسكندرية".. وناشطة تتبنى "الأم"

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تحركت جمعيات الرفق بالحيوان والناشطون فى مجال حماية حقوق الحيوان، تعاطفا مع "مذبحة كلاب إسكندرية"، والتى وقعت بقيام شخص بقتل 6 جراء طعنا بالمسامير، وبدون أى مبرر لذلك.

تقدمت شرين محمد محمود، الناشطة فى مجال حقوق الحيوانات وإنقاذها، ببلاغ ضد الجانى فى قسم شرطة سيدى جابر، برقم 6565 لعام 2015، ثم قامت بمساعدة نشطاء آخرين بمتابعة الحالة لحين إنقاذ الكلبة، وحاليا انتقلت الناجية الوحيدة من المذبحة "الأم" للعيش فى القاهرة، وتبنتها ناشطة أخرى تدعى شيماء الجناينى.

إحدى الناشطات التى اهتمت بحالة الكلبة لحين إنقاذها -اليوم السابع -5 -2015
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إحدى الناشطات التى اهتمت بحالة الكلبة لحين إنقاذها

الأم بجوار الجراء القتيلة -اليوم السابع -5 -2015
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الأم بجوار الجراء القتيلة

الكلبة بصحبة مقدمة البلاغ -اليوم السابع -5 -2015
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الكلبة بصحبة مقدمة البلاغ

تداول صورة للكلبة فى سيارة المنقذين -اليوم السابع -5 -2015
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تداول صورة للكلبة فى سيارة المنقذين

من قاموا برعاية الأم حتى تبنيها -اليوم السابع -5 -2015
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من قاموا برعاية الأم حتى تبنيها

الأم فى طريقها للقاهرة -اليوم السابع -5 -2015
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الأم فى طريقها للقاهرة

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مصر 365