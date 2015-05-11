صلاح يتعرض للإصابة في مران فيورنتينا

تعرض محمد صلاح نجم فيورنتينا الإيطالي للإصابة خلال مران فريقه الصباحي اليوم الاثنين، ليغادره من أجل الخضوع لفحوصات طبية.

ويستعد فيورنتينا لمواجهة حاسمة أمام سيفيليا الإسباني يوم الخميس المقبل في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، عقب الخسارة في الذهاب 3-0.

وذكر موقع "فيولا نيوز" أن صلاح غادر المران بصحبة باولو مانيتي طبيب فيورنتينا، بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل عن الإصابة التي تعرض لها صلاح، أو كيف تعرض لها.

وغادر المران أيضا ميكا ريتشاردز ظهير الفريق الذي يعاني من متاعب عضلية.

يذكر أن صلاح سجل هدفا في الفوز على إمبولي 3-2 في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.