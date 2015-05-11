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صلاح سليم وجاهز لمواجهة سيفيليا

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صلاح سليم وجاهز لمواجهة سيفيليا صلاح سليم وجاهز لمواجهة سيفيليا

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد صلاح نجم فيورنتينا، قدرته على المشاركة أمام سيفيليا يوم الخميس في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

صلاح غادر المران بصحبة باولو مانيتي طبيب فيورنتينا، بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات.

وذكر موقع "فيولا نيوز" أن التقارير القادمة من باولو مانيتي طبيب فيورنتينا تؤكد سلامة صلاح، وأنه قادر على المشاركة أمام سيفيليا.

فيما يخسر فيورنتينا جهود الثنائي ميكا ريتشاردز ومانويل فارجاس بسبب الإصابة.

ويعاني ريتشاردز من الإصابة في أوتار الركبة اليسرى، ويحتاج 10 أيام من أجل التعافي.

فيما يحتاج فارجاس 14 يوما من أجل التعافي من الإصابة في اليد اليمنى.

ويستعد فيورنتينا لمواجهة حاسمة أمام سيفيليا الإسباني يوم الخميس المقبل في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، عقب الخسارة في الذهاب 3-0.

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