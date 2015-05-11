فريق الأحلام - الإسماعيلي يحكي كيف وفر 10 آلاف جنيه وأقنع عماد النحاس بالتوقيع

كان عماد النحاس مدافع أسوان يتمسك بالحصول على 50 آلف جنيه في الموسم للتوقيع للإسماعيلي، فلجأ الدراويش إلى خطة تقنعه بعرضهم الأقل من الأهلي.

محمد بركات، إسلام الشاطر، سيد معوض، عماد النحاس، أحمد فتحي وغيرهم.. أسماء صنعت فريق أحلام الإسماعيلي الذي توج بالدوري 2002 دون خسارة.

هذه الأسماء وغيرها قدمها الإسماعيلي في بداية الألفينات لتصنع شهرتها. ولكن وراء كل اسم قصة بدأت قبل 2002 بسنوات.

مدحت الورداني عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق واحد من الذين لعبوا دورا كبيرا في صناعة فريق أحلام الدراويش، والذي بدأ عمله عام 1997 مع مجلس إدارة إسماعيل عثمان.

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وكل ما يلي على لسان الورادني

"كان الإسماعيلي قد اتفق مع نادي أسوان في عام 1998 على ضم النحاس، ولكن كان يتبقى فقط الاتفاق معه على الراتب السنوي".

"اجتمعت بالنحاس في مكتبي، وعرضت عليه الحصول على 30 ألف جنيه في الموسم. ولكن كان واضحا أن الراتب لم يعجبه".

"رد علي النحاس بأن الأهلي يعرض عليه 50 ألف جنيه في الموسم، وأن مفاوضيه من الإسماعيلي أكدوا له أنه سيكون من لاعبي الفئة الأولى".

"طبعا لم أوافق على طلباته، ولكن في نفس الوقت كنت أريد النحاس في الفريق بشروطي أنا. ليس بشروطه".

"تمسكت بعرضي، وقلت له هذا ما أقدر على تقديمه لك. وفي نفس الوقت عقلي كان يفكر في خطة بديلة".

"لم يكن معقولا أن أرضخ للطلب الأول من النحاس وأن أشعره بأننا نحتاجه أكثر مما يحتاج هو الإسماعيلي. وغضب هو وقرر الرحيل عن مكتبي بتمسكي بمبلغ الـ30 ألف جنيه".

"فور خروجه من المكتب، اتصلت بأحد العاملين معي ليقابله في الشارع بعد نزوله، وطلبت منه أن يهدئه ويعود به".

"بالفعل قابل الرجل عماد النحاس وتحدث معه وأقنعه بالعودة إلى مكتبي. ونجح النصف الأول والأهم من الخطة".

"استقبلت النحاس وقلت له أنني سأرفع العرض إلى 40 ألف جنيه تقديرا لعودته. فوافق".

"نجحت الخطة، فكان من المستحيل أن أشعر اللاعب من أول مشواره أن كل طلباته مجابة وأنه من يضع الشروط على النادي".