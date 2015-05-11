تعرف على جدول مباريات دورة الترقي‎

عرف كل فريق من أصل ١٨ فريقا يسعون للتأهل للدوري الممتاز طريقه بعد إجراء قرعة دورة الترقي، والآن سيحسم ثلاثة فقط الصراع.
ثلاث مجموعات ضمت كل مجموعة ٦ فرق يواجهون بعضهم البعض بنظام الدوري من دور واحد، ليصعد أول كل مجموعة في نهاية المطاف.
وأسفرت القرعة التي أجرتها لجنة مسابقات "الممتاز ب" عن التالي:
المجموعة الأولى (الصعيد)
الأسبوع الأول ١٦ مايو
سوهاج x المنيا
الواسطى x تليفونات بني سويف
أسوان x الألمونيوم
الأسبوع الثاني ٢٢ مايو
المنيا x أسوان
تليفونات بني سويف x سوهاج
الألمونيوم x الواسطى
الأسبوع الثالث ٢٨ مايو
المنيا x تليفونات بني سويف
الواسطى x أسوان
سوهاج x الألمونيوم
الأسبوع الرابع ٣ يونيو
أسوان x سوهاج
الواسطى x المنيا
الألومونيوم x تليفونات بني سويف
الأسبوع الخامس ٩ يونيو
المنيا x الألمونيوم
سوهاج x الواسطى
تليفونات بني سويف x أسوان
وتقام اللقاءات الثلاثة لكل جولة في توقيت واحد، وعلى ملاعب محايدة.
المجموعة الثانية (القاهرة وقنا)
الأسبوع الأول ١٨ مايو
الإنتاج الحربي × الشرقية
المريخ × السكة الحديد
القناة × الشرقية للدخان
الأسبوع الثاني ٢٤ مايو
المريخ × الشرقية للدخان
القناة × الشرقية
السكة الحديد × الإنتاج الحربي
الأسبوع الثالث ٣٠ مايو
المريخ × القناة
السكة الحديد × الشرقية
الشرقية للدخان × الإنتاج الحربي
الأسبوع الرابع ٥ يونيو
الشرقية × المريخ
القناة × الإنتاج الحربي
الشرقية للدخان × السكة الحديد
الأسبوع الخامس ١١ يونيو
المريخ × الإنتاج الحربي
الشرقية للدخان × الشرقية
القناة × السكة الحديد
وتقام اللقاءات الثلاثة لكل جولة في توقيت واحد، وعلى ملاعب محايدة.
المجموعة الثالثة (بحري والإسكندرية)
الأسبوع الأول ١٩ مايو
المنصورة × الحمام
فاركو × غزل المحلة
بلدية المحلة × أبو قير
الأسبوع الثاني ٢٥ مايو
غزل المحلة × المنصورة
الحمام × بلدية المحلة
ابو قير × فاركو
الأسبوع الثالث ٣١ مايو
المنصورة × ابو قير
غزل المحلة × الحمام
فاركو × بلدية المحلة
الأسبوع الرابع ٦ يونيو
بلدية المحلة × المنصورة
الحمام × فاركو
ابو قير × غزل المحلة
الأسبوع الرابع ١٢ يونيو
المنصورة × فاركو
الحمام × ابو قير
غزل المحلة × بلدية المحلة
يذكر أن مباريات دورة الترقي بالكامل سيديرها طاقم تحكيم دولي وممتاز، كما تقام بالطبع بدون جمهور.