تعرف على جدول مباريات دورة الترقي‎

عرف كل فريق من أصل ١٨ فريقا يسعون للتأهل للدوري الممتاز طريقه بعد إجراء قرعة دورة الترقي، والآن سيحسم ثلاثة فقط الصراع.

ثلاث مجموعات ضمت كل مجموعة ٦ فرق يواجهون بعضهم البعض بنظام الدوري من دور واحد، ليصعد أول كل مجموعة في نهاية المطاف.

وأسفرت القرعة التي أجرتها لجنة مسابقات "الممتاز ب" عن التالي:

المجموعة الأولى (الصعيد)

الأسبوع الأول ١٦ مايو

سوهاج x المنيا

الواسطى x تليفونات بني سويف

أسوان x الألمونيوم

الأسبوع الثاني ٢٢ مايو

المنيا x أسوان

تليفونات بني سويف x سوهاج

الألمونيوم x الواسطى

الأسبوع الثالث ٢٨ مايو

المنيا x تليفونات بني سويف

الواسطى x أسوان

سوهاج x الألمونيوم

الأسبوع الرابع ٣ يونيو

أسوان x سوهاج

الواسطى x المنيا

الألومونيوم x تليفونات بني سويف

الأسبوع الخامس ٩ يونيو

المنيا x الألمونيوم

سوهاج x الواسطى

تليفونات بني سويف x أسوان

وتقام اللقاءات الثلاثة لكل جولة في توقيت واحد، وعلى ملاعب محايدة.

المجموعة الثانية (القاهرة وقنا)

الأسبوع الأول ١٨ مايو

الإنتاج الحربي × الشرقية

المريخ × السكة الحديد

القناة × الشرقية للدخان

الأسبوع الثاني ٢٤ مايو

المريخ × الشرقية للدخان

القناة × الشرقية

السكة الحديد × الإنتاج الحربي

الأسبوع الثالث ٣٠ مايو

المريخ × القناة

السكة الحديد × الشرقية

الشرقية للدخان × الإنتاج الحربي

الأسبوع الرابع ٥ يونيو

الشرقية × المريخ

القناة × الإنتاج الحربي

الشرقية للدخان × السكة الحديد

الأسبوع الخامس ١١ يونيو

المريخ × الإنتاج الحربي

الشرقية للدخان × الشرقية

القناة × السكة الحديد

وتقام اللقاءات الثلاثة لكل جولة في توقيت واحد، وعلى ملاعب محايدة.

المجموعة الثالثة (بحري والإسكندرية)

الأسبوع الأول ١٩ مايو

المنصورة × الحمام

فاركو × غزل المحلة

بلدية المحلة × أبو قير

الأسبوع الثاني ٢٥ مايو

غزل المحلة × المنصورة

الحمام × بلدية المحلة

ابو قير × فاركو

الأسبوع الثالث ٣١ مايو

المنصورة × ابو قير

غزل المحلة × الحمام

فاركو × بلدية المحلة

الأسبوع الرابع ٦ يونيو

بلدية المحلة × المنصورة

الحمام × فاركو

ابو قير × غزل المحلة

الأسبوع الرابع ١٢ يونيو

المنصورة × فاركو

الحمام × ابو قير

غزل المحلة × بلدية المحلة

يذكر أن مباريات دورة الترقي بالكامل سيديرها طاقم تحكيم دولي وممتاز، كما تقام بالطبع بدون جمهور.