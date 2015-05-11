أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك ردا على تصريحات عبد الوهاب: راعي ربنا فيما تقول

Google+ Print
الزمالك ردا على تصريحات عبد الوهاب: راعي ربنا فيما تقول الزمالك ردا على تصريحات عبد الوهاب: راعي ربنا فيما تقول

رد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقادات محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي لحكم مباراة الأبيض ضد المصري بأن على الأخير أن يراعي ربنا فيما يقول.

وكان عبد الوهاب قد هاجم عبر صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) لجنة الحكام التابعة لاتحاد كرة القدم المصري لاختيارها محمد الحنفي لإدارة مباراة المصري مع الزمالك، مفصحا بأن الأخير معروف بميوله الـ"بيضاء".

ورد مرتضى بالقول إن على عبد الوهاب أن ينظر إلى كم البطولات التي حققها الأهلي بغير حق في السنوات الماضية.

وقال مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك:"عبد الوهاب يحاول وضع الحكم تحت ضغط خلال المباراة والتأثير عليه".

وأضاف "من المفترض لعضو مجلس إدارة الأهلي أن يراعي ربنا بالنظر إلى كم البطولات التي حصل عليها ناديه دون وجه حق، واستيلاؤه على لقب نادي القرن".

وأتم "مستوى الزمالك الحالي ووجوده على القمة أصاب عبد الوهاب بنوع من التوتر والقلق، هو يهاجم الحكام دائما لأجل ذلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع