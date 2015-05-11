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الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام سانجا 24 ساعة

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الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام سانجا 24 ساعة الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام سانجا 24 ساعة

طلبت إدارة الزمالك من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراته أمام سانجا باليندي الكونجولي في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية لمدة 24 ساعة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب "تاتا رفائيل" في العاصمة كينشاسا.

ولكن سانجا أرسل للزمالك يعلمه بنقل المباراة إلى ملعب "كينيا" في مدينة لوممباشي، والتي تبعد عن العاصمة حوالي 150 ألف كيلو متر.

وتحجج سانجا بأن الأمن الكونجولي هو من طلب نقل المباراة، بسبب إجراء الانتخابات هناك.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك طلب وساطة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي، من أجل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

ويطير الزمالك إلى الكونجو مساء الخميس، وكان من المقرر أن يتدرب يومي الجمعة والسبت قبل المباراة. ولكن تغيير الملعب سيغير خططه.

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