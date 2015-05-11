أبو تريكة عقب رفض التظلم: اشتريت قبرا جديدا

أكد محمد أبو تريكة أيقونة الكرة المصرية والنادي الأهلي أنه سيواصل الإجراءات القانونية ضد قرار التحفظ على أرصدته البنكية، بعد رفض تظلمه اليوم الاثنين.

ورفضت لجنة "حصر أموال الإخوان" التظلم الذي تقدم به أبو تريكة ضد قرار الحجز على أمواله الذي صدر من محكمة الأمور المستعجلة.

وكان FilGoal.com قد انفرد بخبر نية أبو تريكة مواصلة الإجراءات القانونية.

وكتب أبو تريكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربح البيع، أخر شيء اشتريته من أموالي كان قبرا جديدا".

وتابع" شكرا لمن ساندني ووقف بجانبي، وسامح الله كل من ظلمني وسبني، سأواصل الإجراءات القانونية".