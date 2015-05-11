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ناشطون سوريون: إسقاط طائرة استطلاع للجيش السورى فى ريف إدلب

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ناشطون سوريون: إسقاط طائرة استطلاع للجيش السورى فى ريف إدلب ناشطون سوريون: إسقاط طائرة استطلاع للجيش السورى فى ريف إدلب
أكد ناشطون سوريون اليوم الإثنين إسقاط طائرة استطلاع للجيش السورى فى مطار أبو الظهور العسكرى بريف إدلب.ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) اليوم.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد فى وقت سابق اليوم بمقتل أكثر من 60 شخصا من القوات الحكومية والمسلحين الموالية لها جراء اشتباكات مع العناصر المسلحة للمعارضة فى منطقة ريف جسر الشغور بمحافظة إدلب.
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