بالصور…محافظ أسيوط يأمر بصرف مساعدة عاجلة لـ«معاق» ويمنحه فرصة عمل

أمر المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط بمنح معوق 1000 جنيه مساعدة لاعانته على ظروفه الحياتية كما أمر بمرافقة احد موظفى العلاقات العامة له للتوجه لمديرية التنظيم والادارة لدراسة امكانية منحه فرصة عمل من ضمن النسبة المقررة للمعاقين فى المديريات الخدمية بالمحافظة .

كان المواطن ” مبارك هلال احمد ” من ذوى الاحتياجات الخاصة من مركز ابنوب قد حضر لديوان عام المحافظة لمقابلة اى مسئول لتقديم طلب وظيفة تعينة على ظروفه العائلية حيث انه لا يعمل ويعول 5 أطفال لا يستطيع الانفاق عيهم وبمجرد علم المحافظ برغبته فى مقابلتة نزل من مكتبه الى الدور الاول واستمع اليه وامر بمساعدته وتقديم اعانة عاجلة لحين تدبير فرصة عمل له.

> كما كلف المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الشئون الاجتماعية بصرف معاش ـ مساعدة ملحة ـ لسيدتين بمركز البداري نظراً لظروفهما الأسرية والمادية .

> وكان المحافظ أثناء جولة قام بها للاستماع لمشاكل المواطنين قد التقى بسيدتين ا تقدمتا إليه بشكوى توضح بحالتهما الصحية والأسرية .وأمر المحافظ بدراسة حالتهما على الفور وصرف معاش أرملة للسيدة “رضا.ع.د” ومساعدة محلة ، وصرف معاش مطلقة للسيدة “بهية.م.ا.ع” بقرية الشيخ عبد الله بالبداري ومساعدة مرض .كما قرر “الدسوقي” تشكيل لجنة ثلاثية بفحص الحالة الصحية لـ”سلامة.ح.م” الذي يعاني من مشاكل صحية في قرنية العين تهميداً لعلاجه على نفقة الدولة ، وصرف مساعدة شهرية