الادعاء يسعى لإصدار حكم أشد صرامة بحق ناشطة نسائية تونسية

قال محام إن الادعاء استأنف حكما أصدرته محكمة بحق ناشطة نسائية تونسية لحيازتها رذاذ الفلفل، قائلا إنه ليس صارما بما يكفى ويشار إلى أن "أمينة السبوعى" عضو بالحركة النسائية الأوكرانية فيمين.

وتعرف باسمها الحركى أمينة تيلر، وقد صدمت البلاد باحتجاجها على معاملة النساء عن طريق نشر صور لنفسها عارية الصدر عبر الإنترنت، وفى مايو اعتقلت أمينة بمدينة القيروان وسط البلاد أثناء اعتزامها القيام باحتجاج آخر.

وأدينت بحمل رذاذ الفلفل وفرضت عليها غرامة بنحو 180 دولار بحسب قانون 1894 الذى يحظر حمل "مواد حارقة"، وقال محامى الدفاع مختار جنين اليوم إن الادعاء يطالب بفرض أقصى عقوبة تصل إلى السجن ستة أشهر، ولاتزال السبوعى تقبع فى السجن فى حين تبحث المحكمة توجيه اتهامات أخرى بحقها.