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نصائح صحية لطهى الخضراوات من غير تسبيك

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نصائح صحية لطهى الخضراوات من غير تسبيك نصائح صحية لطهى الخضراوات من غير تسبيك
من غير تسبيك يصبح طعامك مفيدا وصحتك أفضل، هذا ما أكده الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، والذى أوضح أن الطعام المسبك، أى الذى يتم فيه إضافة الخضروات الطازجة المفيدة، إلى عصير من الطماطم المسبكة والمغلية والمضاف إليها كم من والسعرات الحرارية وغير العادية، هى أساس أغلب المشكلات الصحية التى تصيب محبى هذا الطعام.

التسبيك، كما يوضح محمد، طريقة غير صحية لطهى الطعام، ويمكن استبدالها بالكثير من الطرق الصحية غير التقليدية والتى يحصل خلالها محبى هذا الخضراوات على فوائدها كاملة، دون تغيير فى تركيبتها أو عناصرها، ودون اهدار لفيتاميناتها، كما أنها حلوة المذاق، وقليلة السعرات الحرارية، وتكاد تكون منعدمة الدسم.

وتابع استشارى الباطنة موضحا أنه من الممكن طهى الخضراوات فى قليل من الزبد غير المسلى، مع الفلفل والقليل من الملح، أو بطريقة أخرى، يمكن للخضار أن يكون صحيا بإضافته إلى الصلصة دون تسبيكها، باردة على النار، ليتسخن قليلا والخضراوات بداخلها دون طهى كامل حتى يستفيد متناولها من فوائد الخضراوات، ويفضل لا شك أن يتم تقطيع الخضراوات وتسويتها على البخار، أو تقطيعها نيئة وإضافتها إلى الخل والليمون والملح لتصبح طبقا باردا ومفيد للغاية.

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مصر 365

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