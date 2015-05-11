خلى بالك.. استخدام حقن التفتيح يعرضك للإصابة بالبهاق

يرغب الكثيرون فى تغيير لون بشرتهم إلى اللون الفاتح، ويلجأ البعض إلى استخدام بعض حقن التفتيح التى تسبب موت الخلايا الملونة.

ويوضح الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية أن استخدام بعض الفتيات للحقن التى تعمل على تفتيح لون الجلد، تسبب الإصابة بالبهاق وسرطان الجلد، لأنها تساعد على موت الخلايا الملونة المتواجدة فى الجلد بشكل سريع، وخاصة لمن هن أكثر عرضة للإصابة بالبهاق أوالسرطان عن غيرهن.

ويستكمل حديثه قائلا:" بالنسبة للمرضى المصابين بالبهاق، عند استخدامهم حقن تبييض لون الجلد، فإنها تساعد على زيادة انتشار المرض وتمكنه من جميع أجزاء الجلد وخاصة فى مناطق الجلد الرقيقة.

ويوصى أستاذ الأمراض الجلدية بضرورة الابتعاد عن هذه الحقن، وعند ظهور أى بقع بيضاء أو أى علامات تدل على وجود مشكلة فى الجلد يجب التوجه للطبيب واستشارته وتلقى العلاج قبل حدوث أى مضاعفات.