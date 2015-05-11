أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خلى بالك.. استخدام حقن التفتيح يعرضك للإصابة بالبهاق

Google+ Print
خلى بالك.. استخدام حقن التفتيح يعرضك للإصابة بالبهاق خلى بالك.. استخدام حقن التفتيح يعرضك للإصابة بالبهاق
يرغب الكثيرون فى تغيير لون بشرتهم إلى اللون الفاتح، ويلجأ البعض إلى استخدام بعض حقن التفتيح التى تسبب موت الخلايا الملونة.

ويوضح الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية أن استخدام بعض الفتيات للحقن التى تعمل على تفتيح لون الجلد، تسبب الإصابة بالبهاق وسرطان الجلد، لأنها تساعد على موت الخلايا الملونة المتواجدة فى الجلد بشكل سريع، وخاصة لمن هن أكثر عرضة للإصابة بالبهاق أوالسرطان عن غيرهن.

ويستكمل حديثه قائلا:" بالنسبة للمرضى المصابين بالبهاق، عند استخدامهم حقن تبييض لون الجلد، فإنها تساعد على زيادة انتشار المرض وتمكنه من جميع أجزاء الجلد وخاصة فى مناطق الجلد الرقيقة.

ويوصى أستاذ الأمراض الجلدية بضرورة الابتعاد عن هذه الحقن، وعند ظهور أى بقع بيضاء أو أى علامات تدل على وجود مشكلة فى الجلد يجب التوجه للطبيب واستشارته وتلقى العلاج قبل حدوث أى مضاعفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365