مش بس لعلاج الضعف الجنسى.. الفياجرا تساعد فى منع انتشار الملاريا

كشفت دراسة حديثة عن أن أقراص "الفياجرا" لعلاج الضعف الجنسى قد تساعد على منع انتشار الملاريا، حيق قال باحثون إن الدواء، الذى اشتهر بعلاج الضعف الجنسى، يمتلك تأثيرا كبيرا على طفيل الملاريا فى خلايا الدم الحمراء.

وأكد الباحثون أنه يقلل من انتقال المرض من البشر إلى البعوض، مشيرين إلى أنه عبر تناول "الفياجرا" يمكن اكتشاف الخلايا التى تحتوى على طفيليات الملاريا وعزلها، ومنع انتقال المرض إلى البعوض عند امتصاصه لدم الإنسان.

ونقلت شبكة "آى تى فى" البريطانية عن غانية رمضانى من جامعة باريس، قولها إن هذه الملاحظات تقدم فرصة كبيرة نحو اكتشاف وتطوير عقاقير جديدة تمنع انتشار الملاريا، من خلال الاستفادة من الفياجرا.

وأضافت رمضانى قائلة: "هذه الاستراتيجية تفتح أمامنا آفاقا جديدة نحو تصميم عقاقير جديدة لوقف انتشار الملاريا إلى البشر".

يذكر أن هذا الاكتشاف المفاجئ يخلق وسيلة جديدة لحماية السكان من العدوى التى تقتل مليون شخص سنويا، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.

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