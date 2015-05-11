مش بس الدول الفقيرة والناس الغلابة ..الصحة العالمية تحذر أوروبا من خطر البدانة

حذر المسئولون فى منظمة الصحة العالمية أثناء المؤتمر الأوروبى للبدانة، والذى عقد فى مدينة براغ، لمناقشة البدانة للوقاية منها وكيفية محاربتها، حيث إن هذه الآفة تصيب الرجال مثل النساء فى غالبية الدول التى يبلغ عددها 53 دولة فى أوروبا، وكذلك أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

ظاهرة البدانة ليست قاصرة على أوروبا فقط، ففى الفترة من عام 1980 وحتى عام 2014، تضاعف عدد البدناء فى العالم فى الدول الغنية مثل الدول الفقيرة والشباب والأطفال، حيث إن البدانة وزيادة الوزن يصيب 35% من سكان العالم، وذلك بحسب آخر تقرير نشر العام الماضى.

وتأتى دولة المالديف على رأس الدول التى ترتفع فيها نسبة البدانة بحوالى 28%، تليها روسيا وتركيا بنسبة 27%، وبعد 20 عاما ستصل إيرلندا إلى القمة، وذلك بعد ارتفاع نسبة النساء البدينات من 23% إلى 57%، وفى بريطانيا ثلث عدد السيدات سوف يدخل فى القائمة فى عام 2030، وكذلك الحال بالنسبة لليونان وأسبانيا والسويد والنمسا وجمهورية التشيك، وحتى فرنسا لا تستبعد من هذه القائمة.

وسوف ترتفع نسبة النساء البدينات من 43% فى عام 2010 إلى 58% فى 2030، وكذلك الرجال من 54% إلى 66% فى عام 2030، إما هولندا فسوف تنخفض لديها البدانة من 54% حاليا إلى 49% فى 2030، كما أن نسبة البدانة فى بلجيكا وبلغاريا كانت 68 % فى عام 2010، حيث إن النساء كن أكثر إصابة من الرجال هناك وسوف ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 89 % فى عام 2030.

وكان فريق من الباحثين والتابعين لمكتب منظمة الصحة العالمية فى أوروبا قد أعد دراسة تفيد بأن طفلا من ثلاثة فى منطقة أوروبا معرض للبدانة، لذلك يجب الانتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الوباء الذى أصبح ينتشر بصورة سريعة.