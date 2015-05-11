أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نقل «الجائلين» من أمام مترو «المرج الجديدة» إلي سوق يسع 208 بائع

Google+ Print
نقل «الجائلين» من أمام مترو «المرج الجديدة» إلي سوق يسع 208 بائع نقل «الجائلين» من أمام مترو «المرج الجديدة» إلي سوق يسع 208 بائع

 نقل حي المرج، الباعة الجائلين من أمام محطة مترو المرج الجديدة، إلي سوق صغير يسع حوالي 208 بائع، خصصه لهم الحي علي ساحة الانتظار المواجهة للمحطة بشكل حضاري .

وصرح الدكتور عواد احمد علي، رئيس حي المرج، أن الحي قام بحصر الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض أمام محطة مترو المرج الجديدة، وبلغ عددهم 199 بائع، وأنه تم عمل قرعة علي الباكيات الموجودة بالسوق بحضور رئيس الحي، وعدد من المسئولين بالحي، وعدد من رجال الشرطة لضمان شفافية تسليم الباكيات بدون تمييز.

وأضاف، أنه تم إخلاء جميع الباعة الجائلين البالغ عددهم 199 بائع، بالتعاون بين أجهزة الحي وشرطة المرافق، وتم تسكين 181 بائع يوم السبتالماضي، وتخلف 18 بائع عن الحضور حتي انتهاء أعمال التسكين.

 واشار رئيس الحي، أنه جاري حصر الباعة المتضررين من عدم وجود أسمائهم في كشوف الحصر لاستكمال أوراقهم ومعرفة مدي أحقيتهم في الحصول على الباكيات المتبقية من عدمه، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقانون لعدم السماح بعودة الباعة الجائلين مرة أخري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا