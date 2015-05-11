نقل «الجائلين» من أمام مترو «المرج الجديدة» إلي سوق يسع 208 بائع

نقل حي المرج، الباعة الجائلين من أمام محطة مترو المرج الجديدة، إلي سوق صغير يسع حوالي 208 بائع، خصصه لهم الحي علي ساحة الانتظار المواجهة للمحطة بشكل حضاري .

وصرح الدكتور عواد احمد علي، رئيس حي المرج، أن الحي قام بحصر الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض أمام محطة مترو المرج الجديدة، وبلغ عددهم 199 بائع، وأنه تم عمل قرعة علي الباكيات الموجودة بالسوق بحضور رئيس الحي، وعدد من المسئولين بالحي، وعدد من رجال الشرطة لضمان شفافية تسليم الباكيات بدون تمييز.

وأضاف، أنه تم إخلاء جميع الباعة الجائلين البالغ عددهم 199 بائع، بالتعاون بين أجهزة الحي وشرطة المرافق، وتم تسكين 181 بائع يوم السبتالماضي، وتخلف 18 بائع عن الحضور حتي انتهاء أعمال التسكين.

واشار رئيس الحي، أنه جاري حصر الباعة المتضررين من عدم وجود أسمائهم في كشوف الحصر لاستكمال أوراقهم ومعرفة مدي أحقيتهم في الحصول على الباكيات المتبقية من عدمه، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقانون لعدم السماح بعودة الباعة الجائلين مرة أخري.