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إصابة ثلاثة أشخاص أثناء هبوط طائرة بمطار القاهرة بسبب «مطب هوائي»

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إصابة ثلاثة أشخاص أثناء هبوط طائرة بمطار القاهرة بسبب «مطب هوائي» إصابة ثلاثة أشخاص أثناء هبوط طائرة بمطار القاهرة بسبب «مطب هوائي»

مطارالقاهرة الدولي

أصيبت مضيفتان جويتان وراكبة، أثناء هبوط إحدي الطائرات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، وعليها جثمان قادم من جنيف،  وذلك نتيجة تعرض الطائرة لمطب هوائي اثناء الهبوط.

صرحت مصادر بالمطار، أن الطائرة الخاصة طراز بوينج 737/800 تعرضت لمطب هوائي أثناء الهبوط، تسبب في إصابة المضيفة الجوية “م.س” يونانية الجنسية 35 عاما، باشتباه بالنزيف في المخ واصابة المضيفة “س . م” 33 عاما ايطالية الجنسية بخلع في الكتف، واصابة راكبة سعودية الجنسية “ز . ف” 44 عاما بالالم في الظهر وكدمات، وتبين أن الراكبات لم يلتزمن بالتعليمات، ولم يقمن بربط حزام الامان اثناء الهبوط وفقا للتعليمات الدولية.

وأضافت المصادر، أن الطائرة الخاصة ملك شركة سويسرية الجنسية، قادمة من جنيف لنقل جثمان “فيصل بن حكمة العسلي ” سعودي الجنسية، و والد زوجة الداعية الإسلامية الشهير خالد الجندي .

وأشارت المصادر إلي أن، إدارة العمليات بالمطار تلقت اتصال من قائد الرحلة، بتواجد سيارات الإسعاف نظراً لوجود 3 مصابين علي متن الطائرة، لعدم قيامهم بربط الأحزمة أثناء دخول الطائرة بمطب هوائي، علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي متن الطائرة، كما انتقل الطيار احمد جنية رئيس شركة الميناء الجوي، واللواء طارق فتحي مدير أمن المطار وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتامين الطائرة.

وقالت المصادر، انه تم تسليم الجثمان إلي الأسرة التي انتظرته بالمطار، تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

صرح الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني، انه سوف يتم الكشف علي الطائرة، لمتابعة حالتاه الفنية وبين الاعطال بها، وسوف يسمح لها بالاقلاع لاستئناف رحلاتها بعد ذلك.

واشار الي انه سوف يتم البدء التحقيق بالواقعة وابلاغ شركة الطيران .

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