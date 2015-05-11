بالصور.. مهلة 10 أيام للسكة الحديد للقضاء على المعابر العشوائية بالمنوفية

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بالمهندس أحمد حامد رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، وبحضور نائب رئيس هيئة سكة الحديد بهدف التنسيق مع المحافظة لغلق المعابر الغير قانونية على خطوط السكة الحديد.

وأوضح المحافظ أن المعابر عددها 78 معبر غير قانوني بنطاق المحافظة 60 منها على خط منوف -كفر الزيات البالغ طولة 36 كيلو متر و18 معبر على خط منوف – طنطا والتى تقدر المسافة في بعض الاحيان بين المعبر والاخر 200 متر فقط يستخدمه المواطنين للعبور سواء للمشاه أو للسيارت معرضين أنفسهم للمخاطر.

> وأصدر المحافظ قرارا باغلاق الـ 78 معبرًا غير القانوني والقضاء على هذه المعابر العشوائية خلال عشرة أيام، وطالب بتطوير المزلقانات وصيانتها وتجديد الأرصفة في بعض المحطات ، وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة بكافة اجهزتها وبين هئية السكة الحديد لحصر المعابر العشوائية ووضع خطة مشتركة لعرض اهم التصورات التى تساهم في غلق هذه المعابر، واجراء حصر دقيق لكافة النقاط على طول شريط السكة الحديد لدراسة انشاء كباري او انفاق لخدمة المواطنين والتيسير عليهم