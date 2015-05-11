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باريس:زيارة محلب استكمال لزيارة الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية

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باريس:زيارة محلب استكمال لزيارة الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية باريس:زيارة محلب استكمال لزيارة الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية
أكدت فرنسا أن زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للعاصمة الفرنسية "باريس" تأتي بدعوة من رئيس وزراء فرنسا مانيول فالس وذلك استكمالا لزيارة الرئيس عبد الفتاح لفرنسا - التي قام بها خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤ - وكذلك لمشاركة فرنسا في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي مما ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن وزير الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس سيبحث مع محلب التعاون من أجل الإعداد لمؤتمر باريس الدولي حول المناخ والمرتقب نهاية العام الجاري بباريس، فضلا عن مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمشروعات الثنائية الكبرى بين البلدين.

وأضاف نادال أن مانويل فالس سيجري بعد غد الأربعاء مباحثات مع محلب خلال مأدبة غذاء العمل التي ستقام على شرفه بمقر رئاسة الوزراء بحضور فابيوس.

ومن المقرر أن يصل محلب مساء اليوم إلى العاصمة باريس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى.

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مصر 365

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