سامح شكرى لـ"رئيس جيبوتى": قناة السويس شريان التجارة فى العالم

جرت مناقشات مطولة بين وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس جيبوتى عمر جيلة حول قضية أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية فى منطقة باب المندب والبحر الأحمر، مشيرا إلى قرب افتتاح مشروع توسعة قناة السويس باعتبارها شريان التجارة فى العالم.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى أن اللقاء تناول بشكل مستفيض تطورات الأوضاع فى اليمن فى ظل عمليتى عاصفة الحزم واستعادة الأمل والتطلع إلى بدء سريان الهدنة الإنسانية والتزام الأطراف المعنية بها، وقد استعرض الرئيس جيلة التحديات التى تواجهها جيبوتى نتيجة التعامل مع تدفق النازحين من اليمن إلى جيبوتى.

وتم التشاور حول الأوضاع السياسية والأمنية فى منطقة القرن الأفريقى وتنامى ظاهرة الإرهاب والتطرف والقرصنة، وبصفة خاصة الوضع فى الصومال وأهمية الاستمرار فى دعم الحكومة الصومالية وتمكينها لمواجهة التنظيمات الإرهابية، والتعاون مع الأزهر الشريف فى مواجهة الأفكار المتطرفة.

ونقل شكرى رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس جيلة تتعلق بالعلاقات الوطيدة التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين وحرص مصر على مزيد من تطوير العلاقات فى المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والأمنية، وتطلعنا إلى مشاركة الرئيس جيلة فى قمة التجمعات الاقتصادية الثلاث التى يتعقد فى شرم الشيخ يوم ١٠ يونيو لإقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها.

وذكر المتحدث أن الرئيس جيلة طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس السيسى والتمنيات له بالتوفيق، وعقب الوزير شكرى بتقديم الشكر على مواقف جيبوتى الداعمة لإرادة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو واستئناف ممارسة مصر لأنشطتها فى الاتحاد الأفريقى.

وقال المتحدث إن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات مع جيبوتى وتفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى جيبوتى لتنفيذ مشروعات تنموية وبرامج بناء القدرات والتدريب والدعم الفنى فى مختلف القطاعات بما فيها التعليم والصحة والنظر فى إمكانية إقامة مستشفى ميدانى مصرى لتقديم الخدمات الطبية للأشقاء فى جيبوتى.

وفور انتهاء اللقاء أكد وزير خارجية جيبوتى ترحيب بلاده الكامل باستعادة مصر لمكانتها الإقليمية ودورها الإستراتيجى كمحور للاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين خاصة أن مصر تمثل البوابة الشمالية للبحر الأحمر فى حين أن جيبوتى تمثل البوابة الجنوبية عند مضيق باب المندب.

-السيسى يدعو رئيس جيبوتى لحضور القمة الاقتصادية الأفريقية بشرم الشيخ

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