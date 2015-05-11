وزير الداخلية يحيل واقعة الاعتداء على الزميل محمد صلاح العزب للتحقيق

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، قرر إحالة واقعة الاعتداء على الزميل محمد صلاح العزب مساعد رئيس تحرير "اليوم السابع"، على يد قوات الشرطة إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق فيها وكشف ملابساتها.

وأشار مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزير الداخلية وجه مساعده لقطاع التفتيش والرقابة بسرعة التحقيق فى الواقعة والتأكد من وجود أى تجاوزات من قبل رجال الشرطة حتى يتم معاقبة المتجاوز فى حق الزميل.

ومن جانبه أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه أجرى العديد من الاتصالات بوزارة الداخلية للتحقيق فى الاعتداء على مساعد رئيس تحرير اليوم السابع.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أنه أكد للواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أنه أثناء لقاء اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تحدث معه عن الانتهاكات، التى يتعرض لها الصحفيون، وأكد الوزير أن أخطاء بعض رجال الشرطة حالات فردية، ويتم التعامل معاها بالقانون".

ولفت قلاش، إلى أنه قال لمساعد الوزير: إن العزب مثقف وأديب، وأن مساعد الوزير وعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتحقيق فى الواقعة.

كان الزميل محمد صلاح العزب، مساعد رئيس تحرير "اليوم السابع" تعرض لاعتداءات بالسب والضرب من قبل ضابط فى منطقة السيدة زينب، بعدما أوقفه وطالبه بالنزول من سيارته دون أسباب، برغم إظهار هويته الشخصية.

وأثناء مرور العزب بميدان أبو الريش فى السيدة زينب، استوقفه عدد من رجال المباحث مرتدين ملابس مدنية، وطالبوه بالنزول من السيارة، وعندما طالبهم بإظهار هويتهم خوفًا من أن يكونوا قطاع طرق، تعدى عليه أحدهم وسحبه من السيارة وهدده بتلفيق قضية مخدرات له، رغم إظهار الزميل هويته ورخصة قيادته.

وتوجه الزميل صلاح العزب منذ قليل، إلى مقر وزارة الداخلية برفقة الزميل خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لمقابلة مدير العلاقات العامة بالوزارة والتقدم بشكوى رسمية فى الواقعة.

نقابة الصحفيين: مساعد وزير الداخلية تقدم باعتذار للزميل محمد صلاح العزب

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نقيب الصحفيين: الداخلية ستحقق فى اعتداء ضابط على الزميل صلاح العزب

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