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ضبط 21 كيلو حشيش و55 ألف قرص مخدر وإبادة قيراطى بانجو فى 24 ساعة

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ضبط 21 كيلو حشيش و55 ألف قرص مخدر وإبادة قيراطى بانجو فى 24 ساعة ضبط 21 كيلو حشيش و55 ألف قرص مخدر وإبادة قيراطى بانجو فى 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة لمداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تجار المخدرات وضبطهم قبل ترويج بضائعهم على المواطنين.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، فى الفيوم والإسكندرية والبحيرة والجيزة والقاهرة، عن ضبط أحمد. م. م 32، سنة صيدلى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حال قيادته سيارته الملاكى وبحوزته (55 ألف قرص مخدر)، وضبط محمد. س م –34 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بحوزته (3 كيلو حشيش).

كما ضبطت الحملات "مختار. ح. ج" 44 سنة من العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزته 19 كيلو حشيش، إضافة إلى ضبط عاطلين بحوزتهما (105 جرام هيروين ).

وفى الفيوم نجحت الحملات فى إبادة «2» قيراط مزروعة بالبانجو المخدر يتملكها مسجل شقى خطر، وفى البحيرة ضبطت (3) عاطلين بحوزتهم 75 جرام هيروين، وفى الجيزة ضبطت (3) عاطلين بحوزتهم 67 جرام هيروين)، وفى القاهرة ضبطت عاطل بحوزته 25 جرام هيروين.

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مصر 365