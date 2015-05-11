أول بلاغ للنيابة يتهم وزير العدل بالعنصرية بعد تصريحاته حول عمال النظافة

تلقت النيابة العامة أول بلاغ ضد وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، يتهمه بإصدار تصريحات عنصرية حول عدم جواز التحاق أبناء عمال النظافة العمل فى السلك القضائى، واتهامه بإهانة طائفة من الشعب المصرى، ومخالفة القانون والدستور.

وذكر مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 9325 لسنة 2015 عرائض النائب العام، المحامى محمد عبد العزيز، أن المستشار محفوظ صابر قام خلال حديثه مع الإعلامى رامى رضوان بقناة TEN الفضائية، بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس، حيث صرح – وزير العدل - أن تعيين القاضى لابد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له فى أمراض نفسية، وأن القاضى لا بد أن يكون من بيئة ووسط محترم ماديا ومعنويا.

وأوضح البلاغ، أن تصريحات وزير العدل جريمة وفقًا للدستور الذى أكد أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

وأكد البلاغ، أن تلك التصريحات مخالفة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ونصوص الدستور المصرى، وقانون العقوبات، الأمر الذى يشكل جريمة وفقاً للمادة 176 التى نصت على:" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وزير العدل، وفتح تحقيقات موسعة فى تصريحاته التى أطلقها بالمخالفة للقانون، ونص مواد الدستور، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

-محام يقبل رأس عامل نظافة ردا على تصريحات وزير العدل

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