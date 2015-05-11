غدا.. بدء محاكمة طبيب فى القاهرة الجديدة ألقى جثة مريضة توفيت بالصحراء

حدد المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، جلسة غد الثلاثاء، لمحاكمة صاحب مركز تجميل وطبيب تخدير وممرضة وعامل الاستقبال فى مستشفى للمحاكمة أمام محكمة الجنح برئاسة المستشار شريف نافع، لاتهامهم بالإهمال الطبى والقتل الخطأ بعدما تسببوا فى وفاة سيدة ليبية داخل مركز التجميل الذى يمتلكه المتهم الأول بمدينة نصر لإجراء عملية شفط دهون وإلقاء جثتها بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس.

وأدلى صاحب مركز جراحة التجميل المتهم "مجدى.أ" وطبيب التخدير والممرضة بالمركز المتهمين بالتسبب فى وفاة مريضة ليبية، أثناء إجراء عملية شفط دهون لها داخل المركز باعترافات تفصيلية أمام المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة.

واعترف المتهم الأول بأن المجنى عليها جاءت إلى المركز لإجراء عملية شفط دهون فى مناطق معينة من جسمها، وبعد أن حدد لها يوم العملية وبعد دخولها غرفة العمليات وعقب تخديرها دخلت المجنى عليها فى غيبوبة فاستدعى طبيب التخدير الذى حاول إفاقتها إلا أن جسمها لم يستجب ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه فكر فى نقلها إلى أى مستشفى، ولكن كونه طبيبا يعلم أن أى مستشفى لن تستقبلها.

من جانبه اعترف طبيب التخدير أمام النيابة بأن الدكتور "مجدى.أ" اتفق معه على ضرورة التخلص من جثة المجنى عليها، خوفا على سمعة المركز، واتفق المتهم الأول والثانى مع الممرضة "صفاء.ت" وعامل الاستقبال "حسن.م" على لفها فى بطانية ثم استقل المتهمون الأربعة السيارة وألقوا جثتها فى منطقة صحراوية بالتجمع الخامس.

وتم كشف أمر تلك الجريمة عندما أبلغت صديقة المجنى عليها قسم شرطة أول مدينة نصر عن تغيب صديقتها عقب نزولها لإجراء عملية تجميل بمركز بمنطقة مدينة نصر، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها ليبية وتعيش مع صديقتها داخل شقة بمدينة نصر.