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حبس محاسب 6 أشهر فى اتهامه باحتجاز شقيقته داخل شقتهما 3 أشهر

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حبس محاسب 6 أشهر فى اتهامه باحتجاز شقيقته داخل شقتهما 3 أشهر حبس محاسب 6 أشهر فى اتهامه باحتجاز شقيقته داخل شقتهما 3 أشهر
قضت محكمة جنح القديمة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، بحبس محاسب 6 أشهر، وكفالة 500 جنيه، فى اتهامه باحتجاز شقيقته فى المسكن لمدة 3 شهور.

بدأت الواقعة عندما ألقت "م.م" 33 سنة، ربة منزل، نفسها من نافذة غرفتها، بالطابق الثالث فى مصر القديمة، قبل نقلها إلى مستشفى المنيرة، ومنها إلى قصر العينى، حيث مازالت تتلقى العلاج. وبسؤالها اتهمت المجنى عليها فى محضر الشرطة، شقيقها "م.م"، 38 سنة، محاسبا، بأنه دفعها إلى الانتحار عقب احتجازه لها لمدة 3 شهور متتالية داخل الشقة، سكنهما دون مبرر.

وبسؤال عبد الحميد الفقى وكيل نيابة مصر القديمة، للمتهم أكد بأنه لم يحتجزها، ولكنه تابع تحركاتها لأنها سيئة السلوك فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

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مصر 365

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