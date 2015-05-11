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ضبط شواهد أثرية و5 متهمين بينهم دجال ينقبون عن الآثار فى الشرقية

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يواصل ضباط مباحث السياحة والآثار بمحافظة الشرقية، جهودهم المستمرة لضبط منقبى الآثار، وكل من تسول له نفسه سرقة قطع أثرية لتهريبها، حيت تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار، اليوم الاثنين، بإشراف اللواء مصطفى سلامة مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، واللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة والآثار، من ضبط شواهد أثرية بمنزل شخص بقرية خلوة أبومسلم بأبوحماد، أثناء قيامه بالاشتراك مع 4 أخرين بينهم دجال من محافظة قنا، بالتنقيب عن الآثار بأماكن خاضعة لهيئة الآثار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت قد وردت معلومات لضباط السياحة والآثار عن قيام بعض الأشخاص بخلوة أبومسلم التابعة لمركز أبوحماد، بالتنقيب عن الأثار بمنطقة خاضة لقانون حماية الأثار، وتمكنت مأمورية قادها كل من المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة الآثار، والمقدم محمود النمر ضباط مباحث السياحة، بإشراف العميد مراد رشدى رئيس قسم السياحة والآثار بالشرقية، بالاشتراك مع الرائد أحمد نصار رئيس مباحث أبوحماد، من ضبط "أحمد ال" صاحب المنزل و4 أشخاص بينهم دجال من محافظة قنا، أوهم صاحب المنزل أن زوجته المريضة لن تُشفى إلا إذا تم العثور على الكنز المدفون فى منزله.

وبمداهمة المنزل من خلال قوة من شرطة الآثار ومباحث أبوحماد تم العثور على شواهد أثرية وأنابيب أكسجين وبدل غطس يستخدمها المتهمون للنزول فى السرداب الذى قاموا بحفره، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2692 إدارى مركز أبوحماد.

آيات قرآنية موجودة بالمكان أثناء الحفر وضعها الدجال لكى تسهل العثور على الكنز -اليوم السابع -5 -2015
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آيات قرآنية موجودة بالمكان أثناء الحفر وضعها الدجال لكى تسهل العثور على الكنز

المنزل الذى تم التنقيب فيه عن الآثار -اليوم السابع -5 -2015
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المنزل الذى تم التنقيب فيه عن الآثار

المتهمون -اليوم السابع -5 -2015
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المتهمون

الأدوات المضبوطة -اليوم السابع -5 -2015
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الأدوات المضبوطة

السرداب الذى تم حفر للعثور على الكنز من خلاله -اليوم السابع -5 -2015
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السرداب الذى تم حفر للعثور على الكنز من خلاله


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مصر 365