لجنة من وزارة المرافق لتلبية احتياجات محافظة أسوان

أوفد الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق لجنة تضم كلا من الدكتور صلاح بيومى نائب وزير المرافق والمهندس على حسين رئيس قطاع المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان، وتم عقد اجتماع مع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب ورؤساء الوحدات المحلية، بحضور المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة، وذلك استجابة من الحكومة للمطالب والاحتياجات التى قام بعرضها محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد من أجل دعم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

كما أكد المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة على أن محافظ أسوان بادر بعرض كافة هذه الاحتياجات.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح بيومى على أنه سيتم إدراج المشروعات ذات الأولوية الملحة لسرعة طرحها خلال خطة 2013/2014، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على حصر كافة مواقع محطات مياه الشرب من خلال لجنة ثلاثية للوقوف على مدى حاجة هذه المحطات لمولدات كهربائية جديدة، وذلك بعد توظيف المتاح منها، وإجراء الصيانة العاجلة فى حالة مواجهة أى أعطال.

وأضاف صلاح بيومى بأنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين قطاعى الكهرباء ومياه الشرب لإمداد مواقع المحطات بالكهرباء اللازمة لها سواء بدعمها بمولدات ديزل أو بمصادر كهربائية جديدة، مع تقديم المساعدة الفنية فى أعمال الصيانة الدورية بتقنية عالية للحد تماماً من ظاهرة الأعطال، وذلك فى مقابل سداد التكلفة المالية لهذه الأعمال، وهو الذى يتوازى مع الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان باستثناء المرافق الحيوية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والمستشفيات.

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