وزيرة الدولة للسكان: 88 مليونا و600 ألف نسمة عدد سكان مصر

أكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، أن عدد سكان مصر فى هذه اللحظة بلغ حوالى 88 مليونا و600 ألف نسمة.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع المجلس القومى للسكان، اليوم الاثنين، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة هو تنفيذ الخطة الإستراتيجة الخاصة بالسكان، وزيادة الخصائص السكانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وباقى وزارات الدولة.

وذلك عن طريق الخطة التنفيذية لتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والدخل القومى.

>