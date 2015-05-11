السيسى يدعو رئيس جيبوتى لحضور القمة الاقتصادية الأفريقية بشرم الشيخ

استقبل رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلا اليوم بمقر قصر الرئاسة وزير الخارجية سامح شكرى لدى وصوله إلى العاصمة جيبوتى فى زيارة تستمر يوما واحدا ضمن جولة افريقية يزور خلالها أوغندا أيضا.

ووجه سامح شكرى، خلال اللقاء، دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس جيبوتى لحضور قمة التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ شهر يونيو القادم.

يذكر أن جولة وزير الخارجية تأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى المصرى بالقارة الأفريقية وتكثيف التواجد المادى المصرى فى الدول الأفريقية الشقيقة، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والبلدين الشقيقين، فضلاً عن تناول مجموعة من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.