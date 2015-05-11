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توزيع أوراق امتحان الإنجليزى للفصل الأول بدلا من الثانى بالإسكندرية

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فوجئت طالبات الصف الثانى للثانوية العامة، بمدرسة الزهراء الثانوية للبنات بإدارة برج العرب التعليمية، غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، خلال أدائهم امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسى الثانى، بتوزيع امتحان الفصل الدراسى الأول.

وقامت الطالبات بترك امتحاناتهن والأكثر منهن ترك الأوراق فارغة، فيما حاولت الإدارة التعليمية تهدئتهن بوعد بتأجيل امتحان اللغة الإنجليزية لما بعد آخر يوم فى الامتحانات، فيما تقدم الأهالى ببلاغات فى قسم برج العرب وتحرير محاضر بالواقعة.

أكد الدكتور سمير النيلى المتحدث الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية وإعادته مرة أخرى يوم الخميس القادم، حرصا على عدم الإضرار بمصالح الطلاب.

وأشار لليوم السابع إلى أن جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية قد أحال للشئون القانونية للتحقيق وتشكيل لجنة لكشف الواقعة بالتفاصيل.

تعليقات الطلاب على التواصل الاجتماعى تثير الغضب من استبدال الامتحان -اليوم السابع -5 -2015
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تعليقات الطلاب على التواصل الاجتماعى تثير الغضب من استبدال الامتحان

الطلاب ينشرون الامتحانات تؤكد استبدال الامتحان بورقة امتحانات التيرم الأول -اليوم السابع -5 -2015
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الطلاب ينشرون الامتحانات تؤكد استبدال الامتحان بورقة امتحانات التيرم الأول

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الطلاب يسخرون من واضعى الامتحانات

أسئلة الامتحان تحمل اسم التيرم الأول بدل التيرم الثانى -اليوم السابع -5 -2015
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أسئلة الامتحان تحمل اسم التيرم الأول بدل التيرم الثانى

ورقة أخرى لامتحان الإنجليزى -اليوم السابع -5 -2015
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ورقة أخرى لامتحان الإنجليزى

أحد أسئلة الامتحان من التيرم الأول -اليوم السابع -5 -2015
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أحد أسئلة الامتحان من التيرم الأول


>- إلغاء سؤال القراءة بامتحان الشهادة الإعدادية ببنى سويف

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