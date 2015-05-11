محام يقبل رأس عامل نظافة ردا على تصريحات وزير العدل

استفزت تصريحات وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والتى قال فيها إنه لا يصح أن يكون ابن الزبال قاضيا، مشاعر أحد المحامين الذى توجه إلى أحد عمال النظافة أمام القصر الجمهورى بمصر الجديدة محل سكنه وقبل رأسه قائلا لعامل النظافة، "أنت أشرف واحد".

وقال أشرف فرحات المحامى فى تصريحات لليوم السابع، إنه دار حوار بينه وبين عامل النظافة "حديث قصير" حيث سألته "أنت حاسس إنك واخد حقك؟" فرد عليه عامل النظافة "كل اللى أعرفه أن الرئيس السيسى مبيحبش الظلم وده مطمن قلبى".

وأضاف المحامى بأنه سيتقدم بطلب للنائب العام للتحقيق مع وزير العدل على التصريحات التى أدلى بها .

- "6 أبريل" تطالب بإقالة وزير العدل وتصف تصريحاته بـ"التفرقة الطبقية"