"سلوفينيا" وجهة أوروبية لمحبي الطبيعة

تقع جمهورية "سلوفينيا" في أوروبا الوسطى، وتطلّ على البحر الأبيض المتوسط. تحدّها إيطاليا من الغرب، والنمسا من الشمال، وكرواتيا من الجنوب الشرقي، والمجر من الشمال الشرقي. تتمتع البلاد بمناخ متنوع، إذ يخيّم ذلك القاري في القسم الشمال الشرقي منها، والألبي القاسي في المناطق الجبلية المرتفعة فيها، فيما ذلك شبه المتوسطي يطغى على مناطقها الساحلية. تغطّي الغابات حوالي نصف مساحة "سلوفينيا"، التي تشمل الجبال المغطّاة بالثلوج، والمروج الخضراء، والبحيرات، والكهوف، ممّا يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الأوروبية زيارةً، إذ تقدّم للسائحين عناوين بالجملة، وأبرزها:

- بحيرة "بليد": تعتبر "بليد" مقصداً سياحياً شهيراً، وتقع في شمال غرب "سلوفينيا" بجوار قرى هادئة، وتشكّل مكاناً رائعاً للاسترخاء. تبعد البحيرة حوالي 55 كيلومتراً من العاصمة "ليوبليانا"، علماً أن عمقها يصل إلى 29.5 متراً. وتمتاز بمناخ معتدل على مدار السنة. هناك، يمكن للسائحين ممارسة مجموعة من الأنشطة في الهواء الطلق، كالمشي وركوب الدراجات الجبلية والزوارق والسباحة في الصيف والتزلّج في الشتاء.

- حديقة "تريغلاف" الوطنية: هي الحديقة الوطنية الوحيدة في "سلوفينيا"؛ كانت تأسّست في سنة1981 في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، وفي الجزء الجنوبي الشرقي من سلسلة جبال الألب. اكتسبت اسمها من جبل تريغلاف الأكثر ارتفاعاً في البلاد (2864 متراً). تحلو ممارسة الأنشطة في هذه البيئة الطبيعية النقية.

- متحف "كوباريد": تتوفّر النصوص والتعليقات الخاصّة بموجودات متحف "كوباريد، بلغات أربع، هي: السلوفينية والإيطالية والألمانية والإنجليزية. هناك، تشهد المعروضات على أحداث طرأت على نهر "سوكا"، خلال فترة الحرب العالمية الأولى، ومنها النقوش العملاقة على الجبال، والصور، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة عرض سمعي بصري متعلّق.

يفتح المتحف أبوابه، يومياً، من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول، وذلك من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء،

ومن أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/آذار من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء، مقابل 5 يورو للبالغين.

- قلعة "بريدجاما": يعود تاريخ بناء هذه القلعة إلى القرن الثالث عشر. تبدو "بريدجاما" فريدة من نوعها، إذ شُيّدت في داخل كهف في جنوب وسط "سلوفينيا"، وتحديداً في المنطقة التاريخية من "كارنيولا" الداخلية.

تستقبل القلعة الزائرين، يومياً، من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

شاهدي أيضاً: