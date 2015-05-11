إطلالتك النهارية على طريقة العارضة كارلي كلوس

عرفت العارضة كارلي كلوس كواحدة من أشهر النجمات في السنوات الأخيرة، فحضورها على منصات العروض العالمية خلال أسابيع الموضة أصبح شيئاً نتطلع له في كل موسم، وعدا عن أناقتها على منصات العروض، تتمتع العارضة الشابة بذوق عصري وجذاب يظهر في كل إطلالة لها، وفي هذا الموضوع أردنا أن نقدم لك من إطلالاتها ما يمكن أن تستوحي منه إطلالتك النهارية الأنيقة سواء في الحفلات والزيارات أو عند قضاء المهام.

في الإطلالات اليومية تعتمد كارلي كلوس على عامل الراحة والبساطة، إذ ترتدي ما يوفر لها حرية في الحركة مع المظهر الأنيق والمتجدد، سواء بقميص بسيط مع بنطلون مريح أو بإطلالة ناعمة بأسلوب رسمي جميل، ولا تتردد في كثير من الأوقات في ارتداء أحذية الفلات المريحة في العديد من إطلالاتها، ومع طولها الفارع الذي تحسد عليه لا يبدو أن ذلك يشكل اختلافاً كبيراً في إطلالاتها.

أما في الحفلات النهارية فتظهر كارلي عادة بإطلالات أنثوية جميلة كأن تختار الفساتين القصيرة الناعمة كإطلالاتها بفستان Chanel من التويد السماوي وإطلالاتها الأخرى بفستان أبيض جميل، أو تختار إطلالة عصرية أنيقة ببنطلون واسع وتوب أسود أنيق وتكمل إطلالتها بمعطف طويل ومميز.

تعجبنا إطلالات كارلي كلوس في السهرات كما تعجبنا إطلالاتها النهارية الأنيقة.

ستجدين في الصور أعلاه ما يمكن أن تستوحي منه إطلالتك النهارية الجذابة، فشاهدي الصور وشاركينا برأيك.

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