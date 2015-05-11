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وزير الخارجية يغادر القاهرة في جولة افريقية جديدة

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وزير الخارجية يغادر القاهرة في جولة افريقية جديدة وزير الخارجية يغادر القاهرة في جولة افريقية جديدة

سامح شكري وزير الخارجية

غادر القاهرة سامح شكري، وزير الخارجية، متجها إلى دولة جيبوتي فى جولة أفريقية تشمل أيضا أوغندا.

ويبحث شكري مع المسئولين الأوغنديين مجمل الأوضاع فى القارة الأفريقية، والتطورات في منطقة القرن الأفريقي وفى منطقة حوض النيل وسبل تطوير التعاون فيما بينها، فضلاً عن الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

كما ستتناول زيارته لجيبوتى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك بحث سبل مواجهة التطرف والإرهاب، فضلاً عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في القارة الأفريقية، خاصة فى منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك ما يرتبط بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فى منطقة باب المندب ومجمل الأوضاع في اليمن، وكيفية تكثيف التعاون المشترك فى مواجهة التحديات القائمة .

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