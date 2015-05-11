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وزيرة السكان: كل أجهزة الدولة شريك أساسى في الملف السكاني

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وزيرة السكان: كل أجهزة الدولة شريك أساسى في الملف السكاني وزيرة السكان: كل أجهزة الدولة شريك أساسى في الملف السكاني

صورة أثناء الاجتماع

قالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان،  اثناء حضورها  ﻻجتماع المجلس اﻻقليمى للسكان بسوهاج،  ان كل أجهزة الدولة ووزاراتها شريك اساسى ولها جزء من المسئولية بملف السكان موضحة أهمية التنسيق والتكامل ببن جميع الوزارات لتحقيق اهداف واسترايتجة الوزارة وضبط النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية والقضاء على التفاوتات اﻻجتماعية وبحث سبل تشغيل اﻻناث فى اﻻقاليم باعتبار ان ذلك من اهم محاور العمل بوزارة السكان .

واضافت الوزيرة،  ان من ضمن اهداف الوزارة المرحلة المقبلة هو تخفيض معدل اﻻنجاب لتصل الى 2.4 طفل لكل اسرة مع حلول 2030 مشيرة الى اهمية دور المجلس اﻻقليمى للسكان في المرحلة المقبلة وحتمية عودة دورة التوعوى بالتسيق مع جهات المحافظة المختلفة.

 

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