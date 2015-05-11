مقتل سماك وإصابة 4 أشخاص بخرطوش فى مشاجرة بين بائعين بالزقازيق

لقى سماك مصرعه متأثر بإصابته بطلق خرطوش، فيما أصيب 4 أشخاص بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى الأحرار، وذلك خلال مشاجرة بين عدداً من البائعين فى بمنطقة حلقة السمك فى الزقازيق بالشرقية.

البداية عندما تلقى العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطار من الرائد حسين أبو فول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، يفيد حدوث مشاجرة بين عدد من الباعة الجائلين بمنطقة حلقة السمك، فتوجهت قوة من قسم أول الزقازيق برئاسة الرائد محمد الصادق معاون مباحث القسم، وضمت النقيبين أحمد جلال وأحمد الأشقر، بتوجهات من العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية.

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين عدد من البائعين بحلقة السمك أسفرت عن مقتل"عادل على محمد " 18 سنة سماك من عزبة الحريرى، نتيجة طلق خرطوش بالصدر والرئة والقلب، وإصابة كل من "هيثم أ عبد العزيز" 30 سنة سماك مقيم عزبة الحريرى مصاب بطلق خرطوش بالساق اليسرى، و"محمود محمد غريب" 21 سنة سماك مقيم المسلمية مصاب بخرطوش بالبطن، و"عطية سامى محمد" 25 سنة سماك ومقيم عزبة الحريرى مصاب بطلق خرطوش بالكتف، وتم نقلهم لمستشفى الأحرار.

وتمكنت مباحث قسم أول الزقازيق من ضبط كل من المتهمين وهم كل من "بهاء م م ع" 21 سنة عامل فى محل لحوم ومقيم كفر العرب وشقيقه "عاصم" 27 سنة عامل بمحل لحوم و"خالد س ت ال" 18 سنة بائع خضار، ومقيم حسن صالح، و"حسن أ ر م" شهرته كريم عزوز 21 سنة جزار ومقيم الحرير.

وتبين من التحقيقات التى باشرها الرائد محمد الصادق حدوث خلاف بين "بهاء" و"محمود" بسبب قيام بهاء بتحطيم زجاج التوك توك الخاص بمحمود، فتطورت المشادة بينهما وحاول العقلاء بمنطقة حلقة السمك عقد جلسة صلح بين الطرفين، وخاصة أن كل منهم يعمل بمحل كبير بالحلقة، ولكن جلسة الصلح لم تفلح وبالأمس أثناء عقد جلسة صلح بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة دامية، وتم ضبط الجناة وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من السيوف والأسلحة البيضاء، وتحرر المحضر رقم 5514 لسنة 2015 جنح قسم أول الزقازيق وجارى العرض على النيابة.

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