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إخلاء سبيل سكرتيرة شركة توظيف أموال بكفالة 200 ألف

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إخلاء سبيل سكرتيرة شركة توظيف أموال بكفالة 200 ألف إخلاء سبيل سكرتيرة شركة توظيف أموال بكفالة 200 ألف
قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إخلاء سبيل "ماريان.أ"، سكرتيرة شركة توظيف الأموال، بكفالة 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالنصب والاحتيال على أحد أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلى وعدد من الموطنين عن طريق إيهامهم فى توظيف أموالهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، ومحمد حلمى، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن.

يشار إلى أن "نشوى.ع"، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى وشقيقتها وآخرون تقدموا ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد "ماريان، سكرتيرة شركة لتوظيف الأموال، لاتهامها بالنصب والاحتيال عليهم عن طريق توظيف أموالهم بالشركة، حيث تحصلت من العملاء على ملايين الجنيهات دون حصولهم على الأرباح، تمكنت مباحث الأموال العامة قامت بالتنسيق بين أجهزة الأمن المختلفة وألقت القبض على المتهمة داخل شقتها بمدينة نصر.

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مصر 365