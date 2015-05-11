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دفاع "أحداث مجلس الوزراء": لم يخترقوا الحواجز.. والمحكمة: "هو كان فى تأمين"

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أكد دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، أنه يوجد قصور فى تحقيقات النيابة بالقضية، وأنه يوجد عدد من الاتهامات الملفقة التى لا يمكن تصورها تم توجيهها للمتهمين.

اليوم السابع -5 -2015

وأوضح الدفاع أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، أن المكان والزمان الذى تم ضبط فيه المتهمين غير متوافق مع الأحداث المعروف تاريخها، وهذا يقضى ببطلان اتهامهم من الأساس، مشيرا إلى أن القوة الأمنية التى كانت متواجدة أمام مبنى مجلس الشعب ومجلس الوزراء لا يمكن للمتهمين اختراقها، فرد عليه رئيس الهيئة بـ"هو كان فى تأمين أساسا".

اليوم السابع -5 -2015

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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